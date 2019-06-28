Воронежец заплатит 190 тысяч за незаконное подключение к водопроводу

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-28T16:03:22+03:00

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Крупный штраф грозит жителю микрорайона Подклетное за незаконную врезку к водопроводной сети. Нарушение обнаружили сотрудники водоканала в ходе обследования территории, прилегающей к водопроводному колодцу. От него в сторону частного дома вела 15-метровая труба без счетчика и не значащаяся в документах. Воришка старательно замаскировал трубу шифером и кустарником. Но это не помогло. На незаконного потребителя воды вывел счетчик, установленный водоканалом на сетях. Прибор показал неучтенное потребление. Такие счетчики в качестве пилотного проекта устанавливают на вводах микрорайонов и трубах, непосредственно ведущих к домам.

- Зафиксировав факт незаконного подключения и составив соответствующий акт, специалисты «отрезали» нелегального потребителя ресурса от централизованного водоснабжения, установили на трубу диаметром 32 мм заглушку и опломбировали её, - рассказали в «РВК-Воронеж».

В этот момент появился и хозяин дома, который попытался оправдать свои действия сложной ситуацией в семье, которая вынудила его пренебречь законом. Однако от ответственности уйти она ему не поможет. По закону, нарушителю предстоит выплатить предприятию более 190 тысяч рублей. Сотрудники водоканала обещают пойти навстречу и сделать рассрочку платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU