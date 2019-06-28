Банк «Открытие» презентовал новый офис в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-28T15:19:45+03:00

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На площади более 240 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты, клиентская зона с устройствами самообслуживания. Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие круглосуточно совершать операции.

- Новая концепция универсального современного офиса отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиента. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса, - отметил управляющий Дмитрий Чебряков.

В новом офисе расположился и крупный ипотечный модуль ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Здесь осуществляется прием заявок, оформление и выдача ипотечных кредитов жителям региона. Благодаря новой структуре банк продолжит активно развивать партнерские отношения с ведущими региональными агентствами недвижимости и застройщиками. И, как подчеркнул Дмитрий Чебряков, открытие собственного ипотечного модуля позволит существенно ускорить время рассмотрения заявок и принятия решений по ним.

ИСТОЧНИК KP.RU