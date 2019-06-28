В воронежском парке Дурова прошел День молодежи

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-28T17:32:10+03:00

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Накануне общегородского выпускного в парке им. А.Л.Дурова прошел районный праздник, посвященный Дню молодежи. Организаторы предложили гостям праздничную программу от солистов и танцевальных коллективов Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района, различные спортивные и творческие развлечения. Повеселиться в парк пришли более 200 человек. Весь день в парке звучали всемирно известные музыкальные произведения в исполнении эстрадно-духового оркестра ЦРТДиЮ «Акцент».

В рамках мероприятия активистов студенческого и молодежного движения, принявших участие в организации и проведении молодежных акций, наградили благодарственными письмами управы Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU