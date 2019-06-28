В Воронеже мужчина вышел вынести мусор и пропал

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-28T15:08:34+03:00

Быть может, вы видели этого мужчину?

Дело в том, что у него возможны потери памяти

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Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт обратились к воронежцам с просьбой помочь в поисках 68-летнего Валентина Муравьева. Валентин Константинович 27 июня ушел из своего дома в микрорайоне Придонской вынести мусор и пропал. Дело в том, что у мужчины возможны потери памяти. Он нуждается в медицинской помощи.

Валентин Коснтантинович среднего телосложения, у него темные с сединой волосы и каре-зеленые глаза. Его рост - 182 см. Из особых примет – родинка на носу и татуировка на правой руке.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю рубашку, серую жилетку с карманами, синие джинсы, черные кроссовки и коричневую бейсболку.

Если у вас есть какая-либо информации о местонахождении этого человека, сообщите известные вам детали по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU