2019-06-28T13:54:25+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП у цирка, в котором погибла женщина

Назначен ряд судебных экспертиз
Олег ИВАНОВ
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Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ возбуждено после аварии у цирка, в которой погибла 40-летняя женщина. По данным полиции, 42-летний житель Кантемировского района, руливший «Фольксвагеном-Джета», не уступил дорогу «Форду-Фокусу» и врезался в него.

Напомним, последствия аварии были ужасными. 17-летнюю девушку и 40-летнюю женщину (как сообщили в полиции, тоже жительниц Кантемировского района) зажало в разбитой машине. Их пришлось вырезать спасателям. 40-летняя женщина умерла в больнице, за жизнь 17-летней девушки борются врачи. 32-летний воронежец, управлявший «Фордом», тяжелых травм в ДТП не получил, как и предполагаемый виновник аварии.

Назначен ряд судебных экспертиз. За совершение данного преступления, предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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