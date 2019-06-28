2019-06-28T13:55:37+03:00
Общество

На Северном мосту в Воронеже полностью отремонтировали три шва

Рабочие одновременно трудятся на 14 стыках
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Воронежцы ежедневно сталкиваются с трудностями и заторами на Северном мосту, связанными с ремонтом деформационных швов. Напомним, сейчас движение в обе стороны открыто только по одной из полос переправы. На второй идут работы.

Как сообщают в мэрии, в данный момент рабочие одновременно трудятся на 14 швах. На оставшихся девяти швах производится разборка бетонных плит. Полностью обновили уже три шва.

- Работы производятся круглосуточно, прерываясь только на пересменок – на строительной площадке постоянно задействованы бригады дорожных рабочих и механизаторов, специализированные техника и оборудование: гидромолот, компрессоры, пневматические отбойные молотки, - рассказали в администрации.

После замены швов на одной половине моста, поток машин пустят по ней, а рабочие приступят к ремонту второй полосы. Полностью переправу сдадут в эксплуатацию только к началу осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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