2019-06-28T13:58:03+03:00
Общество

Родственники погибшего при столкновении лодки и гидроцикла под Воронежем ищут очевидцев

Семья переживает за итоги расследования
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Родственники мужчины, который погиб в результате столкновения гидроцикла с лодкой под Воронежем, разыскивают очевидцев трагедии. Старший сын 32-летнего Андрея переживает за итоги расследования.

- Надо было сразу взять номера телефонов, но нам было не до этого. Теперь сейчас начинаем искать. Отдыхающие помогали нам в поисках тела. на их глазах все произошло, - рассказал «КП» Владислав.

Напомним, трагедия случилась около десяти вечера 22 июня в Рамонском районе. На реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку. Пятеро человек выбрались на берег, тело шестого нашли только на следующий день. У погибшего 32-летнего мужчины осталось пятеро детей. 27-летний водитель гидроцикла, который скрылся с места происшествия, через несколько дней пришел в полицию с адвокатом.

По словам родственников погибшего, водитель гидроцикла известный в городе свадебный ведущий. Отправиться к правоохранителям с признанием ем «помогли» друзья скончавшегося мужчины. Скорее всего, мужчину привлекут по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть человека».

P.S. Очевидцы могут звонить в редакцию «КП» по номеру: 27-27-927. Мы свяжем вас с семьей погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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