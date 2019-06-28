2019-06-28T13:21:48+03:00
Общество

В Воронеже после сильного похолодания обещают возвращение тепла и грозы

Выпускникам лучше захватить с собой куртки
Юрий КОЗЛОВ
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В начале рабочей недели велика вероятность гроз.В начале рабочей недели велика вероятность гроз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные и на начало рабочей недели.

- Нас зацепит циклон с севера, испортивший погоду в Москве, где сейчас резко похолодало, и идут дожди, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Однако до нашей области добрался лишь хвост этого атмосферного фронта, который и принесет похолодание на выходных. Школьникам, празднующим выпускные, стоит захватить с собой куртки. С другой стороны, ночи не будут очень холодными – ниже 10 градусов температура не опустится. А уже в понедельник и во вторник потеплеет до 25-26 градусов. Холодный воздух будет вытеснять вверх теплый, произойдет конденсация, поэтому велика вероятность гроз.

В субботу, 29 июня, при пасмурной погоде ожидается +11 градусов. Днем при переменной облачности возможен дождь. Температура поднимется до +17 градусов.

В воскресенье, 30 июня, западный ветер сменит северо-западный. Погода ночью будет практически той же, что и сутками ранее, только чуть прохладнее - +10 градусов. Днем, напротив, будет теплее, чем 29 июня, - +19, высока вероятность дождя.

В понедельник, 1 июля, ночью снова прогнозируют пасмурную погоду при +11 градусах. Днем солнце по-прежнему будут скрывать облака, возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +23 градусов.

Во вторник, 2 июля, подует юго-западный ветер. Ночью он принесет существенное потепление - до +15 градусов. При этом будет пасмурно, возможна гроза. Похожая погода будет и днем, только прилично потеплеет – до +26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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