Дорожный ремонт в Воронеже на Плехановской и набережной Масалитинова затянулся из-за люков

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-28T13:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже продолжаются масштабный дорожный ремонт. Между тем горожане с сожалением отмечают, что на некоторых улицах, где уже побывали рабочие, остались грубые «порожки» на стыках старого и нового асфальта и высоко поднятые над уровнем дороги опасные колодцы. Воронежцы недоумевают, почему дорожники не довели дело до конца?

- На Плехановской и набережной Массалитинова уложен только выравнивающий слой из асфальтобетона, - пояснили в пресс-службе мэрии Воронежа. - После этого этапа работ выполняется следующий: поднятие горловин колодцев. Они поднимаются на уровень верхнего слоя.

Сроки завершения работ затянулись из-за большого количества колодцев на этих магистралях. По данным мэрии, на каждой из улиц их по сотне и больше. Например, на поднятие люков на одной только Плехановской ушло более двух недель.

- Сейчас эта работа практически завершена и уже в ближайшие дни, если позволят погодные условия, начнётся укладка верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU