На воронежской трассе саратовец принял наркотик, чтобы не уснуть за рулем

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-28T13:05:43+03:00

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10 лет в исправительной колонии строгого режима предстоит провести 24-летнему жителю Саратовской области. Как стало известно 28 июня, соответствующее решение принял Лискинский районный суд. Мужчину признали виновным в сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

В октябре 2018 года молодой человек познакомился в социальных сетях с мужчиной, который предложил ему продавать наркотики бесконтактным способом, через «закладки». Саратовец должен был забирать наркотики в Воронеже и доставлять их в райцентры – Нововоронеж, Бобров, Россошь, Лиски, Бутурлиновку, Острогожск. Парень снял квартиру в Воронеже. Родным он сказал, что устроился водителем и приезжал домой на выходные.

- В ноябре 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2110», под управлением молодого человека. Они обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Саратовец объяснил, что едет из Воронежа и употребил наркотик, чтобы не уснуть за рулем. В ходе обыска у него изъяли 33 свертка с синтетическим наркотиком, общим весом более 34 грамм. Также установлено, что молодой человек сделал в Лисках шесть «закладок» массой около 4,5 грамм, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU