2019-06-28T13:05:43+03:00
Происшествия

На воронежской трассе саратовец принял наркотик, чтобы не уснуть за рулем

Мужчина перевозил 33 свертка с синтетическими веществами
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 лет в исправительной колонии строгого режима предстоит провести 24-летнему жителю Саратовской области. Как стало известно 28 июня, соответствующее решение принял Лискинский районный суд. Мужчину признали виновным в сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

В октябре 2018 года молодой человек познакомился в социальных сетях с мужчиной, который предложил ему продавать наркотики бесконтактным способом, через «закладки». Саратовец должен был забирать наркотики в Воронеже и доставлять их в райцентры – Нововоронеж, Бобров, Россошь, Лиски, Бутурлиновку, Острогожск. Парень снял квартиру в Воронеже. Родным он сказал, что устроился водителем и приезжал домой на выходные.

- В ноябре 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2110», под управлением молодого человека. Они обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Саратовец объяснил, что едет из Воронежа и употребил наркотик, чтобы не уснуть за рулем. В ходе обыска у него изъяли 33 свертка с синтетическим наркотиком, общим весом более 34 грамм. Также установлено, что молодой человек сделал в Лисках шесть «закладок» массой около 4,5 грамм, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа снова попытаются снести кафе «Губернатор»
На Северном мосту в Воронеже полностью отремонтировали три шва
В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП у цирка, в котором погибла женщина
Родственники погибшего при столкновении лодки и гидроцикла под Воронежем ищут очевидцев
В Воронеже после сильного похолодания обещают возвращение тепла и грозы
Дорожный ремонт в Воронеже на Плехановской и набережной Масалитинова затянулся из-за люков
Девятый фестиваль «Город-сад» пройдет в Воронеже с 5 по 8 сентября
Под Воронежем мужчина пытался зарезать возлюбленную за переписку с другим
В Воронеже на видео попал момент, когда маршрутка сбивает насмерть мужчину
В Воронежской области 90 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В Воронежском океанариуме родился лемурчик
Воронежец погиб, влетев на «Митсубиси Аутлендер» в отбойник
Воронежец на «Ниве Шевроле» перевернулся и улетел в кювет
В Воронежской области парень перебрасывал в колонию бутылки с алкоголем
Санврачи рассказали, как воронежцам выбрать вкусную и сладкую клубнику
Самыми популярными видами спорта у воронежцев оказались занятия на тренажерах, легкая атлетика и ходьба
Воронежцам принесли двойные платежки за домофоны и за воду
В Воронеже «Мицубиси» сбила электрический столб
В Воронежской области перевернулась иномарка: погибла женщина, еще две ранены
В Воронеже глава поискового отряда «Дон» получил вторую судимость за год
В Воронеже собираются закрыть и мост на улице 9 Января
В Воронежской области мужчина четыре раз угонял машины, чтобы просто покататься
Воронежские судебные приставы разыскивают 9-летнего мальчика и его мать