Девятый фестиваль «Город-сад» пройдет в Воронеже с 5 по 8 сентября

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-28T13:01:13+03:00

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Девятый по счету фестиваль ландшафтного искусства «Город-сад» пройдет в столице Черноземья с 5 по 8 сентября. Снова в Центральном парке флористы, садоводы и ландшафтные дизайнеры представят свои новые наработки.

С 1 июля начинается прием заявок на участия в масштабной выставке озеленителей. Свои достижения можно представить в номинациях «Сад большой», «Сад малый», Game of flowers, «Планета цветов», «Дары родного края», «Флористическая композиция», «Зеленая инициатива», «Клумбы и цветники», «Сено-солома и эко-арт». Отдельный акцент будет сделан на развитие флористического искусства и создание цветочных композиций. В этот раз форум будет посвящен Году театра, который сейчас проходит в России.

На фестиваль приедут российские и зарубежные специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористического дизайна, представители питомников, ботанических садов, агропромышленного комплекса, садоводы-любители.

Воронежский фестиваль «Город-сад» впервые прошел в 2011 году. В 2018-м его посетили более 280 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU