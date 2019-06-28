2019-06-28T12:46:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина пытался зарезать возлюбленную за переписку с другим

Женщина чудом выжила - ей оказали квалифицированную помощь
Олег ИВАНОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Рамонского района. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в феврале 2019 года мужчина выпивал со знакомой в частном доме в селе Березово Рамонского района. Мужчине не понравилось, что, общаясь с ним, знакомая еще и вела переписку по сотовому телефону с бывшим сожителем.

За это гость ударил хозяйку рукой по лицу. Этого ему показалось мало: он достал нож и ударил им в область шеи и спины. Посчитав, что убил знакомую, мужчина ушел. 33-летняя женщина смогла дойти до соседей, которые вызвали медработников. Пострадавшая жительница была доставлена в больницу. Ей оказали квалифицированную помощь, и она осталась жива.

- На предварительном следствии мужчина признал вину в полном объеме. Мужчина ранее судим за кражу и угрозу убийством, освободился из мест лишения свободы в декабре 2018 года. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Роман Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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