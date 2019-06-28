В Воронеже на видео попал момент, когда маршрутка сбивает насмерть мужчину

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-28T11:59:02+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» ВКонтакте появилось жуткое видео. На него попал момент, когда маршрутка № 43 сбивает насмерть 60-летнего мужчину. 26 июня около 9.10 он переходил дорогу по нерегулируемой «зебре» между остановками Остужева и Минская, у дома № 134 на Ленинском проспекте. И был буквально сметен мчавшейся маршруткой. Мужчина пролетел несколько метров, упал на асфальт и умер.

В компании «Отдых+», обслуживающей маршрут № 43, прокомментировали аварию.

- Водителя, управлявшего автобусом, с места ДТП забрали в следственный изолятор. Никто из коллег не успел с ним поговорить, узнать, как такое могло произойти, - рассказал Андрей Бобров, директор компании «Отдых+». – Водителю 38 лет, он достаточно опытный, только положительные отзывы о нем были. Нам известно, что его задержали на 48 часов, сегодня либо продлят арест, либо его выпустят до суда. Скорее всего, водитель будет уволен. Девять лет уже работаю в этой сфере, но такая трагедия случилась впервые, поэтому сам нахожусь в состоянии шока.

Момент ДТП на улице Минской: маршрутка сбивает пенсионера.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU