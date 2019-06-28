В Воронежской области 90 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-28T11:56:24+03:00

Двое ребят сдали три предмета на 300 баллов, еще шестеро - два предмета на 200

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В Воронежской области по итогам два 300 балльника и шесть 200 балльников окончили школы Воронежской области в 2019 году.

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по всем предметам, которые сдавали ребята в основной период. Как сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики сразу 90 выпускников в области получили по какому-либо предмету 100 баллов. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Среди отличившихся есть и те, кто заработал 100 баллов одновременно по нескольким предметам. Дмитрий Корогод, выпускник гимназии им. академика Н.Г.Басова, получил максимум по математике профильного уровня, физике и химии. Сергей Новиков, выпускник кадетского корпуса (инженерной школы) ВУНЦ ВВС «ВВА», идеально сдал профильную математику, физику и информатику.

Еще шесть ребят получили по 200 баллов по двум предметам. Четыре из них учатся в Воронеже:

- Мария Рыжкова, выпускница лицея № 8, русский и английский язык.

-Мария Акимова, средняя общеобразовательная школа № 34, русский язык и литература.

- Алина Шенцева, гимназии им. А.В. Кольцова, русский язык и литература.

- Дарья Дмитриева, средняя общеобразовательная школа № 28, русский язык и химия.

Еще двое выпускников из районов Воронежской области:

- Валерия Душкина, средняя общеобразовательная школа № 1 города Лиски, английский язык и литература.

- Вероника Москаленко, СОШ № 2 города Россошь, история и литература.

Всего же количество 100-балльников по предметам распределилось так:

· русский язык - 39 (общее количество участников 9936),

· математика базовая - 954 выпускника получили оценку «отлично» из 3165,

· математика профильная -5 (сдавало 6790),

· физика - 2 (сдавало 3155),

· химия - 16 (сдавало 1194),

· информатика и ИКТ - 4 (сдавало 1204),

· история – 4 (сдавало 1321),

· английский язык - 2 (сдавало 679),

· обществознание - 1 (сдавало 4231),

· литература - 17 (сдавало 631).

ИСТОЧНИК KP.RU