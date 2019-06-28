В Воронежском океанариуме родился лемурчик

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-28T11:39:51+03:00

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В Воронежском океанариуме пополнение. У пары кошачьих лемуров Эрика и Масяни появился малыш.

- Первые три недели после рождения детеныш был неразрывно связан с мамой, крепко цеплялся за ее живот. Теперь осмелел и любит кататься на спине мамы, любопытно рассматривая все вокруг. Периодически он отправляется на самостоятельные прогулки по вольеру, но мама всегда находится поблизости для страховки, - рассказали в океанариуме. - Масяня - очень заботливая самка, активно следит за безопасностью детеныша, ухаживает за чистотой его шерстки. Лемурчик питается пока исключительно маминым молоком.

Лемуры в природе питаются молоком до пяти месяцев, затем в рационе этих появляется растительная пища - листья, корешки растений, фрукты и ягоды, реже насекомые. Живут кошачьи лемуры на острове Мадагаскар. К семейству кошачьих эти родственники обезьян никакого отношения не имеют, а называют их кошачьими за то, что они могут мяукать и мурлыкать.

Напомним, в течение года малыши появились в семействе носух, сурикатов, скорпионов и черных хохлатых мангобеев. Не обошлось без счастливого пополнения и у рыб: потомство появилось у цихлид. Регулярное появление потомства у обитателей Воронежского океанариума говорит о том, что животные чувствуют себя комфортно и полностью уверены в безопасности своего потомства. Кстати, в благоприятных условиях океанариума животные и живут дольше, чем в дикой природе, где на каждом шагу их подстерегают опасности и приходится отвоевывать "свое место под солнцем".

ИСТОЧНИК KP.RU