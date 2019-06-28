Санврачи рассказали, как воронежцам выбрать вкусную и сладкую клубнику

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-28T09:49:16+03:00

Что же должно вас отпугнуть от покупки? Фото: Павел КЛОКОВ

Универсальные советы помогут разобраться, какая ягода будет наиболее полезной для вас

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Сезон клубники пришел – но как воронежцам выбрать лучшую ягоду? В региональном Роспотребнадзоре дали жителям нашего региона полезные советы, а также рассказали, всем ли полезна клубника.

Что же должно вас отпугнуть от покупки? Ягоды не должны быть влажные, на поверхности не должно быть пятен. Насторожить должно отсутствует аромата. Если ягоды мягкие – значит быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался.

Листики «чашечки» сухие или пожелтевшие? Либо вовсе отсутствуют? Значит, такие ягоды были собраны давно, либо неправильно. Должна насторожить вас неоднородная окраска, зеленоватые пятна или белый кончик ягод – это признаки неполной зрелости.

Идеальные ягоды должны быть сухие, без признаков гниения. Цвет – однородный, насыщенный, а листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания. Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Запах насыщенный, ягодный.

- Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, - отмечают санврачи.

Запомните, что у клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за несколько дней. Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или другой емкости.

- Аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику. Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, - подчеркивают сотрудники Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU