Самыми популярными видами спорта у воронежцев оказались занятия на тренажерах, легкая атлетика и ходьба

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-28T08:46:20+03:00

Есть и те, кто занимается хоккеем, спортивными танцами и беговыми лыжами

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Служба Исследовании HeadHunter выяснила, как часто работники Воронежской области занимаются спортом и какие виды «физических занятий» пользуются популярностью.В целом наш регион оказался на 8 месте в общероссийском рейтинге популярности занятий спортом среди трудящихся.

- Больше остальных регулярно тренируются представители сферы безопасности – 20% от общего числа опрошенных работников в этой области. А менее всего – HR-специалисты (5%). Наибольшая доля абсолютно не занимающихся спортом среди рабочего персонала (15%), а наименьшая – у представителей сферы добычи сырья (4%), - сообщили исследователи.

Самыми популярными у воронежцев оказались занятия на тренажерах – об этом рассказали 40% респондентов, а также легкая атлетика, бег и ходьба (32%). А вот меньше всего горожан интересуют такие виды спорта: хоккей (2%), спортивные танцы (3%) и беговые лыжи (4%). Помимо этого, предпочтение отдают плаванию (19%), футболу (19%), велосипедным прогулкам (15%) и йоге, аэробике (15%).

ИСТОЧНИК KP.RU