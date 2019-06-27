В Воронеже «Мицубиси» сбила электрический столб

СЕГОДНЯ 23:18 2019-06-27T23:19:30+03:00

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В четверг, 27 июня, около трех часов дня на улице Ломоносова, у школы в районе СХИ водитель «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в столб, а потом в забор. То ли удар был такой силы, то ли опора линии электропередач была хлипкая, но громадина рухнула на дорогу.

По данным ГИБДД, 72-летний водитель иномарки серьезных травм не получил. А вот машине придется задать серьезный ремонт. Да и за столб, видимо, придется ответить рублем. И, мягко говоря, не одним.

Авария спровоцировала жуткую пробку. По свидетельствам очевидцев, машины были вынуждены ехать сразу под два «кирпича», чтобы ее объехать. Лишь по счастливой случайности не произошло новых ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU