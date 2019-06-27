2019-06-27T23:00:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области перевернулась иномарка: погибла женщина, еще две ранены

Серьезных травм не получила только 4-летняя девочка, ехавшая в детском кресле [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Опель" разбит, женщина-водитель погибла."Опель" разбит, женщина-водитель погибла.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В четверг, 27 июня, в 17.50 в Богучарском района на 13 километре дороги Богучар-Кантемировка случилась страшная авария. 49-летняя женщина, местная жительница, рулившая «Опелем-Вита», не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и опрокинулась.

Машина улетела в кювет и опрокинулась. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Машина улетела в кювет и опрокинулась.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Женщина-водитель погибла на месте. В больницу увезли двух ее пассажирок 29 и 48 лет. 4-летняя девочка, ехавшая на заднем сидении в детском удерживающем кресле, серьезных травм не получила. Но учитывая, какой кошмар она увидела, ребенку по большому счету нужна помощь психолога.

Стекло иномарки разбито, капот смят. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Стекло иномарки разбито, капот смят.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ГИБДД выясняют, почему женщина, сидевшая за рулем, потеряла контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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