В Воронежской области перевернулась иномарка: погибла женщина, еще две ранены
В четверг, 27 июня, в 17.50 в Богучарском района на 13 километре дороги Богучар-Кантемировка случилась страшная авария. 49-летняя женщина, местная жительница, рулившая «Опелем-Вита», не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и опрокинулась.
Машина улетела в кювет и опрокинулась.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Женщина-водитель погибла на месте. В больницу увезли двух ее пассажирок 29 и 48 лет. 4-летняя девочка, ехавшая на заднем сидении в детском удерживающем кресле, серьезных травм не получила. Но учитывая, какой кошмар она увидела, ребенку по большому счету нужна помощь психолога.
Стекло иномарки разбито, капот смят.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Сотрудники ГИБДД выясняют, почему женщина, сидевшая за рулем, потеряла контроль над машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU