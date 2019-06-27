В Воронеже глава поискового отряда «Дон» получил вторую судимость за год

СЕГОДНЯ 22:17 2019-06-27T22:17:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 июня, Ленинский районный суд вынес приговор по делу руководителя поискового отряда «Дон» Михаила Сегодина. Лидера «белых копателей» обвиняли по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

Поисковики отряда «Дон» летом 2016 года за свой счёт провели поиски останков жертв политических репрессий в Сомово. Их перезахоронили в Дубовке 30 октября того же года. Вскоре после этого краеведческий музей объявил тендер на те же работы. Его выиграл «Дон». И вот тут показания сторон расходятся. Сотрудники музея заявили, что не собираются оплачивать за бюджетные деньги за уже выполненные работы. А Сегодин на суде заявил, что это была своего рода компенсация за эксгумацию, которую решили оплатить постфактум, но потом по какой-то причине пошли на попятный.

В итоге условный срок, на котором настаивал представитель прокуратуры, Сегодину не дали. Но вот штраф в 200 тысяч рублей ему придется заплатить. Если только не удастся обжаловать решение суда.

Кстати, в июле 2018 года Михаилу Сегодину уже приходилось выступать ответчиком по уголовному делу по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». В музее отряда на улице Солнечной нашли авиационную пушку с самолета Ил-2, пистолет ТТ, винтовку Мосина, немецкий и итальянский карабины и патроны. Эксперты определили, что оружие и боеприпасы теоретически можно было использовать по назначению и в наши дни. А значит, их нужно было зарегистрировать в полиции, чего поисковики не сделали. Сначала Сегодину дали год условно, потом его немного скостили – до 11 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU