В Воронеже собираются закрыть и мост на улице 9 Января

СЕГОДНЯ 21:35 2019-06-27T21:38:29+03:00

Его и путепровод возле «Работницы» начнут ремонтировать в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили о том, что ремонт мостов на улице Ленина возле «Работницы» и на улице 9 Января недалеко от городского дворца культуры начнется в 2019 году.

За работы на улице 9 Января подрядчикам заплатят максимум 710,6 миллиона рублей, за ремонт моста у «Работницы» - 251,2 миллиона рублей. На обоих путепроводах демонтируют трамвайные рельсы, заменят балки пролетов, усилят опоры путепровода и их фундамент. На 9 Января еще и восстановят подпорные стены.

– До проведения первого этапа работ на мосту на улице 9 Января специалисты не могут оценить возможность сохранения движения по путепроводу на время реконструкции. Такое решение может быть принято только после исследования состояния конструкций, – рассказал заместитель руководителя городского управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов. – Но, по предварительному обследованию, потребуется полное закрытие движения. При ремонте конструкции могут не выдержать, если по ним будет ездить транспорт.

Напомним, ремонт на Северном мосту, который продлится практически до конца лета, уже вызвал огромные пробки.

На улице Ленина движение перекрывать пока не будут.

- Подрядная организация проведет только вынос инженерных сетей – трубопровода, находящегося на пешеходной части, на отдельную конструкцию. Основные демонтажные и строительные работы будут проходить уже в 2020 году, – рассказал мэр Вадим Кстенин.

На мосту у "Работницы" пока обещают только убрать трубы на пешеходной части.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Планируемые сроки выполнения ремонта обоих мостов – до 1 октября 2020 года.

– Оба контракта двухгодичные, поскольку требуется провести огромный объем работ. Проекты получили положительное заключение госэкспертизы, объявлены торги, – сообщил Вадим Кстенин.

Кроме того, в 2019 году стартуют работы по капитальному ремонту моста через водосброс. На него планируют потратить 103,4 млн рублей – такова начальная максимальная цена контракта, торги на этот объект тоже объявлены. На мосту заменят балки пролетов, разберут и восстановят асфальтобетонное покрытие

ИСТОЧНИК KP.RU