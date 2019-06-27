2019-06-27T20:11:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина четыре раз угонял машины, чтобы просто покататься

Он попался после того, как украл 15-ю «Ладу»
Юрий КОЗЛОВ
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Ночью в среду, 26 июня, у 29-летней жительницы Боброва угнали машину Женщина пошла в полицию. Оперативники нашли машину припаркованной у многоэтажки на улице Некрасова. Полицейские сняли отпечатки пальцев и выяснили, что они принадлежат ранее неоднократно судимому за угоны 26-летнему жителю поселка Ясенки. Вскоре мужчину задержали.

В отделе полиции угонщик признал свою вину и рассказал, что просто любит кататься на чужих машинах без спросу, и до этого «приделал ноги» еще трем авто.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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