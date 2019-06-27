Воронежские судебные приставы разыскивают 9-летнего мальчика и его мать

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-27T19:54:01+03:00

Где сейчас находятся Майя Мисевра и Илья Головинкин, бабушка и дедушка мальчика не знают. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

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Судебные приставы объявили о розыске 9-летнего Ильи Головинкина и его матери Майю Мисевры (Головинкиной). Бабушка и дедушка мальчика по отцу долго не могли увидеть внука. И обратились в суд, который назначил определенные дни для их встреч. Однако мать дала ложный адрес, заявив, что живет в Зеленограде. На самом деле там ее с сыном не нашли.

Отец мальчика, по словам служебных приставов, тоже хочет встречаться с сыном. Но бабушка и дедушка решили дойти до суда, а он решил в этом плане довериться им.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находятся Илья Головинкин и Майя Мисевра (Головинкина) просят сообщить по телефонам 8-961-185-56-85 (судебный пристав-исполнитель Артем Левонович Алексанян) или 8 (473) 269-98-03 (дежурная часть УФССП). Также можно прийти в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников и их имущества регионального УФССП (Воронеж, улица Ленинградская, 82А, кабинет № 104).

ИСТОЧНИК KP.RU