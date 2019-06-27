2019-06-27T19:14:10+03:00
Общество

На левом берегу Воронежа вырубят 173 дерева

В районной управе утверждают, что все они старые и малоценные
Юрий КОЗЛОВ
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Чиновники уверяют, что вырубят только аварийные деревья.Чиновники уверяют, что вырубят только аварийные деревья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники управы Левобережного района сообщили о начале с пятницы, 28 июня, масштабной вырубки деревьев недалеко от дома № 46д на улице Ростовской и вдоль дороги на той же улице.

В городском управлении экологии рассказали, что вырубят 173 аварийных дерева. По данным чиновников, это, в основном малоценные породы - вязы и тополя, которые того и гляди сами могут упасть и придавить кого-нибудь. Кроме того, проведут обрезку еще 166 деревьев.

В управе Левобережного района обещали вместо вырубленных посадить новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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