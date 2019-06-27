На левом берегу Воронежа вырубят 173 дерева
В районной управе утверждают, что все они старые и малоценные
Чиновники уверяют, что вырубят только аварийные деревья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники управы Левобережного района сообщили о начале с пятницы, 28 июня, масштабной вырубки деревьев недалеко от дома № 46д на улице Ростовской и вдоль дороги на той же улице.
В городском управлении экологии рассказали, что вырубят 173 аварийных дерева. По данным чиновников, это, в основном малоценные породы - вязы и тополя, которые того и гляди сами могут упасть и придавить кого-нибудь. Кроме того, проведут обрезку еще 166 деревьев.
В управе Левобережного района обещали вместо вырубленных посадить новые деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU