2019-06-27T18:46:25+03:00
Общество

Воронежцам предлагают два дня обсуждать Генплан с москвичами

Дискуссию по этой теме планируют провести в Доме архитектора
Юрий КОЗЛОВ
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Каким будет Воронеж, зависит от москвичей и, возможно, местных жителей, если они поучаствуют в обсуждении Генплана.Каким будет Воронеж, зависит от москвичей и, возможно, местных жителей, если они поучаствуют в обсуждении Генплана.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 и 4 июля воронежцы могут прийти в Дом Архитектора (Плехановская, 22), чтобы поучаствовать в обсуждении Генплана столицы Черноземья на 2021-2041 годы. Как известно, этим документом занимаются москвичи. Точнее, институт Генплана Москвы. Так вот, местным жителям предоставят возможность поговорить с жителями столицы на предмет дальнейшей судьбы Воронежа.

3 июля пройдет семинар с жителями Железнодорожного, Центрального и Коминтерновского районов. Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.

4 июля разработчики Генплана пообщаются с жителями Ленинского, Левобережного и Советского районов. Регистрация по ссылке

После презентации все желающие смогут вступить в рабочие группы по направлениям:

социальная инфраструктура, транспорт; природа, планировка территории.

Каждую рабочую группу будет курировать профильный эксперт от института, которому воронежцы смогут высказать свои пожелания и предложения и задать вопросы.

Предложения также можно будет внести, заполнив электронную анкету по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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