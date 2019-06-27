Воронежцам предлагают два дня обсуждать Генплан с москвичами
3 и 4 июля воронежцы могут прийти в Дом Архитектора (Плехановская, 22), чтобы поучаствовать в обсуждении Генплана столицы Черноземья на 2021-2041 годы. Как известно, этим документом занимаются москвичи. Точнее, институт Генплана Москвы. Так вот, местным жителям предоставят возможность поговорить с жителями столицы на предмет дальнейшей судьбы Воронежа.
3 июля пройдет семинар с жителями Железнодорожного, Центрального и Коминтерновского районов. Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.
4 июля разработчики Генплана пообщаются с жителями Ленинского, Левобережного и Советского районов. Регистрация по ссылке
После презентации все желающие смогут вступить в рабочие группы по направлениям:
социальная инфраструктура, транспорт; природа, планировка территории.
Каждую рабочую группу будет курировать профильный эксперт от института, которому воронежцы смогут высказать свои пожелания и предложения и задать вопросы.
Предложения также можно будет внести, заполнив электронную анкету по ссылке
ИСТОЧНИК KP.RU