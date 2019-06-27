2019-06-27T17:57:43+03:00
Общество

Из Воронежа в Дубай снова откроют прямые рейсы

Вылеты планируют с конца октября
Юрий КОЗЛОВ
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В Дубай из воронежской слякоти можно будет улететь с 30 октября.В Дубай из воронежской слякоти можно будет улететь с 30 октября.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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В международном аэропорту «Воронеж», который с недавних пор носит гордое имя Петра I, сообщили приятную новость для состоятельных горожан. С 30 октября по 9 мая можно будет напрямую улететь из столицы Черноземья в центр торговли и отдыха Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Самолеты авиакомпании Royal Flight будут приземляться в Dubai World Center International Airport.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что, скорее всего, рейсы в Дубай будут летать раз в неделю. Их график будет известен после утверждения зимнего расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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