В воронежский «Факел» вернулся Игорь Хайманов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-27T17:17:08+03:00

Игорь Хайманов (в центре) попробует войти во второй раз в одну и ту же реку. Фото: с сайта ФК "Факел"

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«Факел» подписал контракт с 25-летним защитником Игорем Хаймановым. Этот игрок уже выступал за воронежскую команду в позапрошлом сезоне. В прошлом первенстве ФНЛ он успел поиграть сначала за «Тюмень», а потом перешел в «КамАЗ» из Набережных Челнов, выступающий во втором дивизионе. Футбольного счастья он в обоих клубах так и не нашел, теперь постарается обрести его в «Факеле» со второго захода.

На данный момент состав «Факела» выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Вадим Черный

нападающий Иван Хлебородов.

Всего стало быть один вратарь и восемь полевых игроков. Еще двух подпишут или поднимут из молодежки, и на стартовый матч нового первенства ФНЛ с московским «Торпедо» 7 июля уже наберутся люди. Вот только скамейка запасных будет пустовать.

ИСТОЧНИК KP.RU