2019-06-27T17:17:08+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» вернулся Игорь Хайманов

Защитник за год отсутствия успел поиграть в двух командах
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Игорь Хайманов (в центре) попробует войти во второй раз в одну и ту же реку.Игорь Хайманов (в центре) попробует войти во второй раз в одну и ту же реку.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

«Факел» подписал контракт с 25-летним защитником Игорем Хаймановым. Этот игрок уже выступал за воронежскую команду в позапрошлом сезоне. В прошлом первенстве ФНЛ он успел поиграть сначала за «Тюмень», а потом перешел в «КамАЗ» из Набережных Челнов, выступающий во втором дивизионе. Футбольного счастья он в обоих клубах так и не нашел, теперь постарается обрести его в «Факеле» со второго захода.

На данный момент состав «Факела» выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Вадим Черный

нападающий Иван Хлебородов.

Всего стало быть один вратарь и восемь полевых игроков. Еще двух подпишут или поднимут из молодежки, и на стартовый матч нового первенства ФНЛ с московским «Торпедо» 7 июля уже наберутся люди. Вот только скамейка запасных будет пустовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На левом берегу Воронежа вырубят 173 дерева
Воронежцам предлагают два дня обсуждать Генплан с москвичами
В Воронеже почти на два месяца перекроют дорогу в Березовой Роще
Из Воронежа в Дубай снова откроют прямые рейсы
В Воронежской области мужчина утопил знакомого и пригрозил смертью двум свидетелям убийства
Из-за денег сожгли старушку: жители Воронежской области получили на двоих 33 года колонии
Александр Гусев: «На набережной должна быть жизнь, но не жилье!»
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем молодежи России
Воронежцев предупредили о сильном дожде, грозах и граде
Воронежцам покажут редкие старинные броши
В Воронежской области виновник аварии с двумя погибшими сядет в тюрьму на два года
У 82-летней жительницы Воронежа лже-газовщицы украли из-под матраса миллион рублей
«РВК-Воронеж» провел хакатон для студентов опорного вуза
Мэр Воронежа обсудил с японцами возможность возвращения трамвая
Житель Воронежской области собирался сбыть фальсифицированных сигарет на 3 млн рублей
Воронежец хотел продать гараж, но лишился 98 тысяч, случайно переведя их мошеннику
Воронежская велосипедистка взяла золото, серебро и бронзу первенства России
На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Россошанского и Петропавловского районов
В Воронеже мужчина, делавший ремонт, упал с крыши и погиб