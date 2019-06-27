В Воронежской области мужчина утопил знакомого и пригрозил смертью двум свидетелям убийства

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-27T16:41:12+03:00

Теперь он будет отвечать перед судом сразу по двум статьям УК

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В Россошанском межрайонном следственном отделе регионального СУ СК возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя.

1 июня этот мужчина вместе с тремя знакомыми отдыхал на берегу Дона в селе Старая Калитва Россошанского района. При этом прилично выпили. И тут, по данным следствия, двое мужчин жутко поссорились. 40-летний мужчина набросился на 38-летнего недруга (оба в это время были в реке) и утопил. А двум шокированным знакомым посоветовал молчать об этом, а то и их убьет. Мужчина и женщина испугались. И неудивительно – такой субъект на все способен.

В итоге все же обстоятельства убийства на Дону стали известны следователям.

- Мужчину задержали, и хотя вину он не признал, собранные доказательства дали основания арестовать его, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. – Он будет отвечать перед судом по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 309 УК РФ «Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU