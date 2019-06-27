2019-06-27T16:30:31+03:00
Происшествия

Из-за денег сожгли старушку: жители Воронежской области получили на двоих 33 года колонии

Третий подельник за кражу отделался штрафом в 100 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области осудили троих жителей Грибановского района за комплекс преступлений: разбой, кражу, убийство.

Шокирующий случай произошел в ночь с 3 на 4 декабря 2017 года в селе Кирсановка Грибановского района. Криминальная троица подъехала к одному из домов села поживиться деньгами. Один остался в машине «на стреме», двое других проникли в дом. В жилище мужчины увидели 79-летнюю пенсионерку, повалили ее на пол, связали руки за спиной, били, выпытывая, где находятся деньги и ценное имущество. Беззащитная женщина указала на сумку, из которой нападавшие вытащили 9 000 рублей. Когда пенсионерка попыталась позвать на помощь, 34-летний изверг несколько раз ударил старушку по голове монтировкой, а затем выгреб из печки на пол раскаленный древесный уголь, а сверху набросал одежду, чтобы занялся огонь.

После этого преступники ушли, бросив связанную пенсионерку с травмой головы в охваченном огнем доме. Пожилая женщина скончалась от острого отравления окисью углерода.

Суд за разбой, кражу и убийство двоих мужчин в возрасте 39 и 34 лет приговорил к 15 и 18 годам колонии строгого режима. Третий соучастник, который был снаружи, должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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