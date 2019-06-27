Руководители региона поздравили воронежцев с Днем молодежи России

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-27T16:25:19+03:00

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Уважаемые юноши и девушки!

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи!

Это праздник тех, кто своей активностью, энергетикой, креативом задает общую атмосферу в регионе.

Органы власти стремятся ее всесторонне поддерживать – создавать благоприятные условия для развития способностей молодого поколения и его успешной самореализации на родной земле. Все мы заинтересованы в том, чтобы Воронежская область и Россия становились еще более богатыми – экономически, научно, культурно. Поэтому приглашаем молодежь полнее использовать существующие возможности и открыто заявлять о том, чего недостает, чтобы успешнее прокладывать дорогу в жизни. Многие из вас сейчас делают по ней свои первые самостоятельные шаги.

Мы искренне поздравляем выпускников, которые сдали школьные экзамены и в эти дни получают «аттестаты зрелости». Пусть ваш выбор дальнейшей судьбы окажется верным!

Пламенно жить, любить и дерзать желаем всем молодым людям! Будьте счастливы и удачливы!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU