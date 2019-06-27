Воронежцев предупредили о сильном дожде, грозах и граде

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-27T16:20:44+03:00

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Воронежские синоптики прислали в региональное управление МЧС предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. С 18.00 27 июня до 18.00 28 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают: в такую жуткую непогоду, если вам нужно будет куда-то выйти или выехать, нужно вести себя крайне осторожно. Пешеходам – держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, электрических проводов, деревьев и старых стен. Водителям при крупном граде нужно остановиться, держаться подальше от стекол. Если в салоне есть маленькие дети, лучше прижать их к себе и прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой, чтобы они не пугались.

А лучше всего все-таки остаться переждать ненастье дома.

ИСТОЧНИК KP.RU