2019-06-27T16:01:21+03:00
Звезды

Воронежцам покажут редкие старинные броши

Экземпляры из частной коллекции можно увидеть бесплатно в одном из торговых центров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Виктория Власюк (справа) расскажет о своих шедевральных экспонатах.Виктория Власюк (справа) расскажет о своих шедевральных экспонатах.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 июня воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

На открытии в 17.00 Виктория Власюк расскажет интересные истории о своих раритетах.

Выставку будет посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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