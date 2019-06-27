2019-06-27T14:49:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области виновник аварии с двумя погибшими сядет в тюрьму на два года

В ДТП также были ранены семь граждан Азербайджана
Юрий КОЗЛОВ
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Микроавтобус после столкновения улетел в кювет, погибли двое.Микроавтобус после столкновения улетел в кювет, погибли двое.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В среду, 26 июня, Богучарский районный суд вынес приговор по уголовному делу 39-летнего водителя. Его признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В суде установили, что утром 24 декабря 2018 года 39-летний мужчина, управлявший грузовой фурой «Мерседес-Бенц Актрос 1841 LS», ехал в направлении Москвы со значительным превышением скорости. Около 10.30 на 772 километре трассы «Дон» в Богучарском районе он врезался в находившийся впереди «Мерседес-Бенц 208D MINIK». Микроавтобус вынесло в правый кювет, и он опрокинулся.

В ДТП погибли двое мужчин, еще семеро граждан Азербайджана, ехавших в микроавтобусе, были ранены.

В итоге водителя фуры приговорили к двум годам колонии общего режима. На тот же срок его лишили прав. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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