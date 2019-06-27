У 82-летней жительницы Воронежа лже-газовщицы украли из-под матраса миллион рублей
Пуская домой всяких «проверяльщиков», будьте бдительны! А то 82-летняя жительница Северного района лишилась целого состояния, когда «работникам соцслужбы» позволила осмотреть газовые счетчики.
Пока одна из злоумышленниц отвлекала потерпевшую проверкой приборов, вторая проникла в комнату и похитила деньги, хранящиеся под матрасом – ни много, ни мало, а миллион рублей!
Оперативники вычислили преступниц благодаря записям с близлежащих камер видеонаблюдения – по ним установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые. Через некоторое время схожую по приметам машину сотрудники ГИБДД задержали в Россоши. Одна из задержанных в машине женщин, ранее судимая за мошенничество 27-летняя жительница Аннинского района, призналась, что пока хозяйка показывала счетчики, она проникла в комнату и похитила деньги, которые потратила на личные цели. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории Воронежа.
За кражу ей грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU