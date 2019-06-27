Житель Воронежской области собирался сбыть фальсифицированных сигарет на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-27T13:53:38+03:00

Теперь ему грозит до шести лет заключения

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В Россошанском районе Воонежской области накрыли деятельность продавца левых сигарет. Дома у 60-летнего мужчины полицейские нашли целый «склад» фальсифицированного табака - около 30 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму более трех миллионов рублей. За сбыт фальсификата в особо крупном размере мужчине грозит срок до шести лет, сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU