2019-06-27T13:53:38+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области собирался сбыть фальсифицированных сигарет на 3 млн рублей

Теперь ему грозит до шести лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Россошанском районе Воонежской области накрыли деятельность продавца левых сигарет. Дома у 60-летнего мужчины полицейские нашли целый «склад» фальсифицированного табака - около 30 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму более трех миллионов рублей. За сбыт фальсификата в особо крупном размере мужчине грозит срок до шести лет, сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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