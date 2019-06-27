Воронежец хотел продать гараж, но лишился 98 тысяч, случайно переведя их мошеннику

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-27T13:34:41+03:00

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За 26 июня в полицию обратились обратились восемь обманутых аферистами. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около полумиллиона рублей.

К примеру, 32-летний житель Левобережного района стал жертвой мошенников после того, как разместил в интернете объявление о продаже гаража. Ему позвонил неизвестный, якобы решившийся на покупку. Мужчина сказал, что переведет деньги на карту, но для этого надо сходить к банкомату: мол, он уже перевел 20 тысяч рублей, но после совершенной финансовой операции банковская карта заблокировалась, поэтому попросил временно вернуть ему деньги для разблокировки карты. В итоге манипуляций под контролем лже-покупателя потерпевший ошибочно перевел мошеннику все имеющиеся деньги - 98 тысяч рублей.

Афериста ищут, но полицейские напоминают: проявляйте бдительность при осуществлении финансовых сделок через интернет, совершении банковских операций по указаниям неизвестных лиц. И вообще не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU