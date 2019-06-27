Воронежская велосипедистка взяла золото, серебро и бронзу первенства России

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-27T13:15:16+03:00

Результаты Натальи Студеникиной (в центре) позволяют рассчитывать и на успешное выступление на первенстве Европы в Голландии. Фото: cspsk-vrn.ru

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Наталья Студеникина вместе с Дарьей Мальковой, Марией Ростовцевой и Викторией Левченко победила на гонке преследования на 4 километра первенства России, проходившем в Санкт-Петербурге.

В индивидуальной дисциплине «омниум» наша спортсменка стала серебряным призером. Она уступила 12 очков Марии Ростовцевой из Тульской области.

В дисциплине «мэдисон» Студеникина в паре с московской спортсменкой Анастасией Лукашенко заняли третье место. Серебряными призерами здесь стали Мария Ростовцева и Дарья Малькова. Победила пара из Санкт-Петербурга – Мария Миляева и Мария Новолодская.

Наталья Студеникина своим классным выступлением завоевала путевку на первенстве Европы, которое состоится в июле в Голландии.

- Весьма неплохой результат в составе команды показала Наталья. Настроены на успешное выступление и в Голландии, - заявил главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по велоспорту-шоссе Олег Агапов.

ИСТОЧНИК KP.RU