Воронежская велосипедистка взяла золото, серебро и бронзу первенства России
Наталья Студеникина вместе с Дарьей Мальковой, Марией Ростовцевой и Викторией Левченко победила на гонке преследования на 4 километра первенства России, проходившем в Санкт-Петербурге.
В индивидуальной дисциплине «омниум» наша спортсменка стала серебряным призером. Она уступила 12 очков Марии Ростовцевой из Тульской области.
В дисциплине «мэдисон» Студеникина в паре с московской спортсменкой Анастасией Лукашенко заняли третье место. Серебряными призерами здесь стали Мария Ростовцева и Дарья Малькова. Победила пара из Санкт-Петербурга – Мария Миляева и Мария Новолодская.
Наталья Студеникина своим классным выступлением завоевала путевку на первенстве Европы, которое состоится в июле в Голландии.
- Весьма неплохой результат в составе команды показала Наталья. Настроены на успешное выступление и в Голландии, - заявил главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по велоспорту-шоссе Олег Агапов.
ИСТОЧНИК KP.RU