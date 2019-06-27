2019-06-27T12:49:42+03:00
Звезды

На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Россошанского и Петропавловского районов

В Центральном парке продолжается третий сезон Дней культуры районов Воронежской области
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В выходные 29 и 30 июня в Центральном парке возобновятся Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Россошанский район, а в воскресенье - Петропавловский.

Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Уголок России - Россошанский край» - зрителей порадуют народный ансамбль русской песни «Россичи», народный хор медицинских работников, вокальный ансамбль «Сольвейг», ансамбль народной песни «Исконь», танцевальные группы «Раздолье» и «Каскад», ансамбль народных инструментов россошанской Детской школы искусств, цирковая студия «Сюрприз». А в воскресенье жителям Воронежа представят программу «Арбузный край приглашает гостей» - выступят народные ансамбли «Донские россыпи», «Придонье», «Вольница», «Раздолье», «Криниченька», вокальные группы «Родники», «Родные просторы», «Заряночка» и «Околица», танцевальные коллективы «Романтика», «Девчата» и «Задоринка».

Вход на праздники свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«РВК-Воронеж» провел хакатон для студентов опорного вуза
Мэр Воронежа обсудил с японцами возможность возвращения трамвая
Житель Воронежской области собирался сбыть фальсифицированных сигарет на 3 млн рублей
Воронежец хотел продать гараж, но лишился 98 тысяч, случайно переведя их мошеннику
Воронежская велосипедистка взяла золото, серебро и бронзу первенства России
В Воронеже мужчина, делавший ремонт, упал с крыши и погиб
Мастер-классы, игры, подарки и отличная музыка ждут воронежцев на фестивале «Отдыхай»
В Воронеже скончался бывший директор музея имени Крамского
В Воронеже задержали вежливого грабителя
Ночью в Воронеже сгорел кроссовер
В Воронежской области ожидается гроза
В Воронежской области насмерть разбился мотоциклист
На Северном мосту в Воронеже могут вернуть разворот со стороны правого берега
В Воронежской области пройдет 5-й фестиваль кваса
Воронежцам расскажут об общности мифологии славян
На День молодежи воронежцев ждут концерты в парках
В Воронеже в ночь с 26 на 27 июня отремонтируют четыре улицы
Более 150 воронежских студентов впервые пройдут стажировку в артиллерийских подразделениях
УК прокомментировала дело о «двойных платежках» за домофон
Воронежский каноист завоевал две медали Европейских игр
В Воронеже местные жители пять лет получают «двойные платежки» за домофон
В Воронеже трое подростков вечером заблудились в лесу
В Воронеже УК незаконно брала плату с жильцов за содержание и ремонт жилья
Воронежцам напоминают о долгах по налогам
В Воронежской области задержали коллекционера боеприпасов времен ВОВ
За воронежскую турбазу «Росинка» борются мэрия и частная фирма