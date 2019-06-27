На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Россошанского и Петропавловского районов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-27T12:49:42+03:00

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В выходные 29 и 30 июня в Центральном парке возобновятся Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Россошанский район, а в воскресенье - Петропавловский.

Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Уголок России - Россошанский край» - зрителей порадуют народный ансамбль русской песни «Россичи», народный хор медицинских работников, вокальный ансамбль «Сольвейг», ансамбль народной песни «Исконь», танцевальные группы «Раздолье» и «Каскад», ансамбль народных инструментов россошанской Детской школы искусств, цирковая студия «Сюрприз». А в воскресенье жителям Воронежа представят программу «Арбузный край приглашает гостей» - выступят народные ансамбли «Донские россыпи», «Придонье», «Вольница», «Раздолье», «Криниченька», вокальные группы «Родники», «Родные просторы», «Заряночка» и «Околица», танцевальные коллективы «Романтика», «Девчата» и «Задоринка».

Вход на праздники свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU