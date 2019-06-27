В Воронеже мужчина, делавший ремонт, упал с крыши и погиб

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-27T12:44:59+03:00

Трагедия произошла на одной из дач Советского района

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В среду, 26 июня, около девяти часов вечера, в садоводческом товариществе «Путь Мичурина» на улице 3-й Сельмашевской двое братьев помогали соседу ремонтировать крышу. Чтобы натянуть защитный тент, они разошлись по сторонам. Один из братьев, 34-летний мужчина, оступился и полетел вниз с высоты второго этажа. Внизу было бетонное покрытие. Мужчина умер.

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку, - сообщили в региональном СУ СК. – Они осмотрели место трагического ЧП, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU