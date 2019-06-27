2019-06-27T12:08:55+03:00
Звезды

В Воронеже скончался бывший директор музея имени Крамского

Владимира Добромирова не стало на 73-м году жизни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Владимир Добромиров.Владимир Добромиров.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Печальная новость в культурных кругах Воронежа. 26 июля не стало Владимира Добромирова. Бывшему директору музея имени Крамского, искусствоведу, заслуженному деятелю искусств Воронежской области, Почетному академику Российской академии художеств было 72 года. Это был настоящий интеллигент с большой буквы.

Искусством выпускник факультета РГФ воронежского университета начал интересоваться со студенческой скамьи. В музейном деле Владимир Дмитриевич был непререкаемым авторитетом. При этом Добромиров, возглавлявший музей имени Крамского более десяти лет, был не только талантливым исследователем (он опубликовал около 300 работ по различным вопросам культуры и искусства), но и крепким хозяйственником. Во время его руководства в музее появилось больше интересных экспозиций, выпусков изданий по искусству и культуре, само здание музея отреставрировали. Он внес весомый вклад в развитие музейного дела в регионе. К 70-летию Добромирова наградили знаком отличия "За заслуги перед Воронежской областью".

В последние годы Владимир Дмитриевич тяжело болел, перенес несколько операций.

Светлая память…

ИСТОЧНИК KP.RU

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