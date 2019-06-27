В Воронеже задержали вежливого грабителя

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-27T11:22:53+03:00

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В Воронеже поймали галантного грабителя.

Инцидент произошел в мае. 45-летняя жительница Коминтерновского района написала заявление в полицию, что ее ограбил вежливый мужчина. Возвращавшаяся ночью домой женщина встретила у подъезда молодого человека: мужчина галантно пропустил ее вперед, а у двери квартиры выхватил у нее сумку, попросил прощения и убежал. В сумке были документы, мобильник и деньги.

Оперативники вышли на след подозреваемого. 18-летнего студента из Мурманской области задержали по месту учебы. В полиции он признался, что пошел на ограбление из-за тяжелого финансового положения, похищенный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на продукты.

За грабеж парень может схлопотать до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU