В Воронежской области ожидается гроза
Гидрометцентр России сообщил об опасном погодном явлении в нашем регионе
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Гидрометцентр России распространил бюллетень опасных и неблагоприятных погодных явлений. В него попала и Воронежская область. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности. Сегодня, 27 июня, в нашем регионе ожидается гроза и сильный ветер. Прогноз подтверждает и Воронежский гидрометцентр.
Дожди ожидаются и в пятницу, и на выходные. К воскресенью температура воздуха днем упадет до +19. Всему виной циклон из Скандинавии. Как будут 4000 человек праздновать общегородской выпускной под открытым небом, не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU