2019-06-27T11:01:46+03:00
Общество

В Воронежской области ожидается гроза

Гидрометцентр России сообщил об опасном погодном явлении в нашем регионе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Гидрометцентр России распространил бюллетень опасных и неблагоприятных погодных явлений. В него попала и Воронежская область. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности. Сегодня, 27 июня, в нашем регионе ожидается гроза и сильный ветер. Прогноз подтверждает и Воронежский гидрометцентр.

Дожди ожидаются и в пятницу, и на выходные. К воскресенью температура воздуха днем упадет до +19. Всему виной циклон из Скандинавии. Как будут 4000 человек праздновать общегородской выпускной под открытым небом, не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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