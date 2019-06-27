В Воронежской области насмерть разбился мотоциклист
Авария произошла в Панинском районе
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За 26 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 103 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья – 71. В 10 авариях пострадали 13 человек, двое погибло.
В Панинском районе разбился мотоциклист. Авария произошла около 19.40 в селе Криуша. 20-летний парень на «Кавасаки ZX6R» не выбрал скорость, обеспечивающую контроль транспортного средства, допустил наезд на искусственные неровности дороги и столкнулся с ограждением. Мотоциклист погиб на месте аварии.
Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU