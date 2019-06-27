На Северном мосту в Воронеже могут вернуть разворот со стороны правого берега

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-27T09:58:17+03:00

Сейчас он недоступен из-за работ дорожников

Изменить размер текста: A A

На Северном мосту могут вернуть разворот со стороны правого берега. Руководитель управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов на пресс-конференции 26 июня обещал, что Госавтоинспекция рассмотрит эту возможность.

Напомним, маневр стал недоступен автомобилистам из-за ремонта Северного моста: дорожники в месте разворота установили ограждения, из-за чего часто образуются пробка из желающих развернуться.

Ремонт Северного моста продлится до начала осени, полосы будут перекрывать поочередно.

ИСТОЧНИК KP.RU