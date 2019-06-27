На Северном мосту в Воронеже могут вернуть разворот со стороны правого берега
Сейчас он недоступен из-за работ дорожников
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На Северном мосту могут вернуть разворот со стороны правого берега. Руководитель управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов на пресс-конференции 26 июня обещал, что Госавтоинспекция рассмотрит эту возможность.
Напомним, маневр стал недоступен автомобилистам из-за ремонта Северного моста: дорожники в месте разворота установили ограждения, из-за чего часто образуются пробка из желающих развернуться.
Ремонт Северного моста продлится до начала осени, полосы будут перекрывать поочередно.
ИСТОЧНИК KP.RU