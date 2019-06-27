В Воронежской области пройдет 5-й фестиваль кваса

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-27T09:09:13+03:00

На праздник приглашают 29 июня в Панино

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29 июня в Воронежской области пройдет пятый фестиваль русского кваса. На самобытный праздник гостей ждут в Панино. Народный форум развернется на берегу пруда Новый.

С 10 утра на квасной ярмарке подворья сел Панинского района представят квас по народным рецептам - с листьями черной смородины, хлебный с хреном, из земляники, лимонный, морковный, молочный, фруктовый с ревенем, с мятой, на осиновой коре, с горчицей, с медом.

На ярмарке мастеров запланированы мастер-классы: умельцы научат делать куколки-обереги, плести пояса, лепить фигурки из теста.

С полудня начнется концертная программа с участием творческих коллективов Панинского, Аннинского и Новохоперского районов, Воронежской филармонии.

В программе праздника запланированы также традиционные конкурс косарей, рыболовов, исполнителей частушек, народные забавы, ходьба на ходулях, армрестлинг.

Символом фестиваля стал уроженец Панинской земли - знаменитый силач и борец Проня Мартыновский. По легенде, именно панинский квас помог ему обрести неимоверную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU