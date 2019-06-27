Воронежцам расскажут об общности мифологии славян
Лекцию можно послушать в "Никитинке"
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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29 июня в библиотеке имени Никитина пройдет лекция «Мифология и народная лирика славян: свидетельство культурного единства». Кандидат филологических наук Юлия Лысякова расскажет о культурной и исторической общности славян. Несмотря на художественное своеобразие литературы каждого народа, в их основе лежит общее начало – сюжеты, образы, мотивы, которые просматриваются под национальным слоем. На лекции обсудят легенды, былины, песни, а также их трансформацию в каждой конкретной культуре.
Лекция начнется в 17.00 в кабинете 302.
ИСТОЧНИК KP.RU