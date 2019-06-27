На День молодежи воронежцев ждут концерты в парках

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-27T07:31:35+03:00

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Сегодня, 27 июня, - День молодежи. В Воронеже этот праздник можно отметить в любом районе города. В парках и скверах пройдут развлекательные программы.

Сегодня в 11.00 в городском дворце культуры (ул.9 января, 108) начнется анимационная дискотека, с 15.00 в парке имени Дурова будет играть духовой оркестр, а в 15.30 начнется концерт и будет работать тематическая выставка, в 17.00 программа, посвященная Дню молодежи, начнется в парке Шинников, в 18.00 в Центральном парке можно посмотреть концерт музыкальной группы «Дождя не будет».

28 июня в 19.00 стартует дискотека, посвященная Дню молодежи, в парке Шинников.

ИСТОЧНИК KP.RU