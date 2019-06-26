В Воронеже в ночь с 26 на 27 июня отремонтируют четыре улицы
В Воронеже продолжается плановый ремонт дорог. Полное обновление в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получат 23 улицы.
Так, с 26 на 27 июня планируется:
– набережная Массалитинова: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
– улица Орджоникидзе: поднятие горловин колодцев;
– улица Плехановская: замена решёток ливнеприёмников, поднятие горловин колодцев;
– улица Чернышевского: днём – устройство водоотводных лотков, поднятие горловин колодцев.
Работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.
ИСТОЧНИК KP.RU