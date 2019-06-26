Более 150 воронежских студентов впервые пройдут стажировку в артиллерийских подразделениях

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-26T20:18:18+03:00

Сначала они пройдут курс одиночной подготовки, а затем их ждет слаживание артиллерийских расчетов и батарей, выполнение контрольных стрельб

Изменить размер текста: A A

Более 150 студентов военных кафедр вузов Воронежа впервые пройдут войсковую стажировку на базе артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в среду, 26 июня.

Как рассказали в Минобороны РФ, основой подготовки студентов станет модульная система. Сначала солдаты пройдут курс одиночной подготовки с ознакомлением разных артиллерийских систем, в том числе и модернизированных самоходных артиллерийских орудий Мста-СМ2.

Затем студентов научат слаживанию артиллерийских расчетов и батарей, а также выполнению контрольных стрельб из 152-мм гаубиц Мста-Б, 120-мм минометов «Сани», 120-мм самоходных минометов Нона-СВК.

А перед тем, как принять Военную присягу, студенты в составе артиллерийских расчетов под командованием офицеров будут решать огневые задачи из комплекса артиллерийского вооружения мотострелкового полка.

ИСТОЧНИК KP.RU