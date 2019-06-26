УК прокомментировала дело о «двойных платежках» за домофон

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-26T19:29:39+03:00

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Воронежские АО «УК Центрального района» и ООО «РЭК Центральный» прокомментировали возбуждение уголовного дела по факту «двойных платежек» за домофон. Руководство управляющих организаций считает, что их действия не нарушают жилищного законодательства, а самоуправством занимались сами жильцы. Об этом представители окомпаний сообщили в редакцию «КП» в среду, 26 июня.

- Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах, домофоны являются частью общего имущества и обслуживать их обязаны управляющие организации. По Жилищному кодексу РФ сторонние компании не имеют права самостоятельно проводить какие-либо работы на общедомовом имуществе. Кроме того, в разъяснении Министерства регионального развития от 27.04.2011 года говорится о том, что прямые договора между собственниками квартир и частными домофонными компаниями незаконны, - считают в УК.

Также в компании заявили, что в договоры управления МКД, согласно протоколам общих собраний собственников, входит обслуживание домофонного оборудования (замена неисправных элементов оборудования и текущий ремонт, устранение неисправностей) и определена стоимость данной услуги.

- Считаем свои действия законными и будем отстаивать их всеми цивилизованными способами, - добавили в управляющих организациях.

. Напомним, прокуратура Центрального района района провела проверку по факту двойной оплаты за домофон жильцами ряда многоквартирных домов. После нее сотрудники ведомства обнаружили в действиях УК нарушения жилищного законодательства и направили материалы проверки в отдел полиции А правоохранители возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU